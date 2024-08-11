تحذير طبي.. السكن بجوار محطات الوقود يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات

حذّر أستاذ وعالم الأبحاث الطبية في السرطان الدكتور فهد الخضيري، من السكن بجوار محطات الوقود، مؤكِّدًا أن التعرض لبخار البنزين يزيد من خطر الإصابة بمرض سرطان البروستات.
وأوضح "الخضيري" خلال حديثه لاستوديو SBC، أن دراسات كثيرة نشرت؛ ومنها تحديث سنوي لمنظمة الصحة العالمية، أظهرت أن عمّال محطات البنزين الذين يتعرّضون لفترات طويلة من 8 إلى 10 ساعات لبخار البنزين؛ معرّضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل "سرطان البروستات والكلى".
وأضاف محذِّرًا من السكن قرب محطات الوقود: "يمتدّ هذا الخطر أيضًا للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من محطات البنزين".
ووجّه "الخضيريُّ" نصائحَ لأصحاب محطات الوقود تتمثّل في: تغيير العمال كل 3 - 4 سنوات، وارتداء كمامات خاصة لحماية العمالة، والسكن على بعد 60 مترًا على الأقلّ من المحطة.