تحذير طبي.. السكن بجوار محطات الوقود يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستات

وأضاف محذِّرًا من السكن قرب محطات الوقود: "يمتدّ هذا الخطر أيضًا للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من محطات البنزين".

ووجّه "الخضيريُّ" نصائحَ لأصحاب محطات الوقود تتمثّل في: تغيير العمال كل 3 - 4 سنوات، وارتداء كمامات خاصة لحماية العمالة، والسكن على بعد 60 مترًا على الأقلّ من المحطة.