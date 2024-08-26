هيئة المياه تُصدر غرامات مالية بأكثر من مليون ريال بحق 24 مخالفاً

يذكر أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع المياه والإشراف عليه؛ لتعزيز حماية مصالح المستفيدين، ودعم استدامة الموارد المائية وسلسلة الإمداد، بالإضافة إلى تعزيز الأمن المائي في المملكة، كما تسعى من خلال إستراتيجيتها إلى تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح في قطاع المياه؛ لضمان توفير خدمات مياه عالية الكفاءة والجودة، بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.