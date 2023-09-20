بالمنظار والكاميرا.. استئصال كتلة قصبية رئوية لمريض يعاني ضيق التنفس ببريدة

وبيَّن التجمُّع، أن الفريق الطبي وبعد معاينة نتائج الفحوصات قرّر إجراء جراحة صدر بالمنظار بمساعدة الكاميرا "VATS"، التي تمّ فيها استئصال الفص العلوي الأيمن بقياس 4×5 سم، وهي عبارة عن كيس قصبي رئوي.