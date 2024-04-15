فرصة مميزة لهواة التصوير.. شلالات تنومة تجذب عشاق الطبيعة البكر

جذبت المناظر الخلابة لشلالات محافظة تنومة خلال الأيام الماضية، عشاق الطبيعة البكر وهواة التصوير, الذين توافدوا إليها بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وانتهزوا فرصة حضورهم وسط أجواء من الجمال الخلاب، وسماء ملبدة بالغيوم، وأشعة قوس قزح بألوانه الساحرة.
ووثق هواة التصوير تلك المشاهد وانسياب وتدفق الشلالات الصخرية في العديد من المواقع، خاصة قرية الدهناء وجبال منعاء في مشاهد بانورامية تسر بجمالها وصفاء وعذوبة مياهها.
وهناك آخرون من السياح والزوار والمتنزهين يرصدون بشغف على أطراف الأودية جريان السيول المندفعة من قمم الجبال عبر تلك الشلالات، زادها روعة وتألقاً مناظر المسطحات الخضراء والغابات ومزارع المدرجات التي اكتست باللون الأخضر.
وفاضت سدود تلك الأودية بمياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة تنومة, جعلت المتنزهين يستمتعون بمشاهدها الأخاذة وبرائحة النباتات العطرية, مثل الياسمين, والنعناع, والريحان, وإكليل الجبل, والشيح, والبعيثران في الحقول والجبال والأودية.