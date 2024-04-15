فرصة مميزة لهواة التصوير.. شلالات تنومة تجذب عشاق الطبيعة البكر

جذبت المناظر الخلابة لشلالات محافظة تنومة خلال الأيام الماضية، عشاق الطبيعة البكر وهواة التصوير, الذين توافدوا إليها بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وانتهزوا فرصة حضورهم وسط أجواء من الجمال الخلاب، وسماء ملبدة بالغيوم، وأشعة قوس قزح بألوانه الساحرة.