على مدار 17 يوماً.. مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء 2023 يختتم فعالياته بإشادة كبيرة من الزوار

وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم: "نحن فخورون وسعداء جداً بردود الفعل المذهلة تجاه نسخة هذا العام من مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء، الذي ارتكز على تاريخ العلا الغني بوصفها واحة غنّاء يمكن للجميع اكتشاف الراحة وتجديد النشاط فيها، حيث يحتفي المهرجان بهذا الإرث الذي نعتزّ به"، وكانت سعادتنا الحقيقية في رؤية الآلاف وهم يحققون أحلامهم بالصحة ويعودون إلى منازلهم بسعادة وإيجابية اكتسبوها من خلال مشاركتهم بفعالياتنا المتنوعة التي نَعِد زوارنا بأنها ستكون أكثر إثارة وتميّزاً في المستقبل، ولا سيما أنه وُضِع معيار جديد خلال فترة الأسبوعين الماضيين للنسخ القادمة من المهرجان.