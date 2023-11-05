على مدار 17 يوماً.. مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء 2023 يختتم فعالياته بإشادة كبيرة من الزوار

اختتم، أمس، مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء فعالياته المميزة التي استمرت على مدار 17 يوماً، استطاع خلالها عدد كبير من الزوار خوض تجارب مذهلة على كل المستويات، فقد تميّزت نسخة هذا العام بتركيزها على تعزيز صحة العقل والجسد والروح.
وقدّم المهرجان الذي لاقى إشادة كبيرة من الزوار، مجموعة من التجارب التحويلية الهادفة إلى اكتشاف السلام الداخلي وتعزيز الصحة البدنية والعقلية والعاطفية والروحية، وشملت فعالياته اليوغا والتأمل وجلسات اليقظة الذهنية وأنشطة اللياقة البدنية والرحلات الخارجية، وكل ما يتعلق بالعافية، إلى جانب الفعاليات الجديدة التي أضفت المزيد من الجاذبية، قدمها خبراء مشهورون عالمياً والأنشطة التفاعلية المتأثرة بعمق بالتراث التاريخي والطبيعي الغني لمحافظة العلا، من العوامل المهمة وراء نجاح المهرجان وتكريس تأثيره، استمتع بها المشاركون من داخل المملكة وخارجها.
وأسهمت ورش العمل الشاملة والفعاليات الجذابة والأنشطة التفاعلية التي استمرت خلال الفترة من 19 أكتوبر إلى 4 نوفمبر، في تعزيز مكانة العلا وإحياء تاريخها بصفتها ملاذاً للراحة والاسترخاء وتجديد النشاط، مع استلهام فعاليات المهرجان المتنوعة من الفن والثقافة والموسيقى المتأصلة في المنطقة.
وقال نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا رامي المعلم: "نحن فخورون وسعداء جداً بردود الفعل المذهلة تجاه نسخة هذا العام من مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء، الذي ارتكز على تاريخ العلا الغني بوصفها واحة غنّاء يمكن للجميع اكتشاف الراحة وتجديد النشاط فيها، حيث يحتفي المهرجان بهذا الإرث الذي نعتزّ به"، وكانت سعادتنا الحقيقية في رؤية الآلاف وهم يحققون أحلامهم بالصحة ويعودون إلى منازلهم بسعادة وإيجابية اكتسبوها من خلال مشاركتهم بفعالياتنا المتنوعة التي نَعِد زوارنا بأنها ستكون أكثر إثارة وتميّزاً في المستقبل، ولا سيما أنه وُضِع معيار جديد خلال فترة الأسبوعين الماضيين للنسخ القادمة من المهرجان.
من جهتها، أفادت إحدى المتخصصات السعوديات في مجال الرياضة واليوغا لنا ناظر، بأنه تم إدارة عدد من دروس اليوغا طوال فترة المهرجان، مشيرةً إلى أن الإقبال الذي شهده المهرجان يعكس الرغبة تعزيز كلّ ما يتعلق بالعافية والصحة.
مما يذكر أن عام 2027 سيشهد لأول مرة في العلا افتتاح سلسلة الفنادق الفاخرة "سيكس سِنسس"، داخل واحة طبيعية جميلة، تحيط بها حدائق النخيل الخصبة، وتحتضنها الصخور الرملية ذات اللون الأحمر، معززةً بذلك مكانة العلا ملاذًا للراحة وزيادة الوعي بتجارب العافية في المنطقة.
كما سيتضمن تقويم فعاليات لحظات العلا في الفترة المقبلة "مهرجان الممالك القديمة" الذي يقام من 16 نوفمبر إلى 2 ديسمبر؛ حيث يعود المهرجان الاستثنائي ليحتفي بواحات الممالك العربية القديمة في العلا وخيبر وتيماء في شمال غرب شبه الجزيرة العربية، ويَعِد المهرجان زوّاره بتجارب غامرة تثير الفضول، وتمدّ جسراً بين الحاضر والماضي لاستكشاف سحر التاريخ النابض بالحياة.