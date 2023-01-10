اتفاقية بين "نسك" و"الأوقاف" وتطبيق "بطاقة الحج الذكي" في الواجهة

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تقوم بدور محوري لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك امتدادًا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتأسست الهيئة العامة للأوقاف كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وفق استراتيجية واضحة رسمت طريقها للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية ولتحافظ على تنظيمه وتطويره وتنميته مما يجعل له دورًا في تحقيق الاستدامة للقطاع غير الربحي.