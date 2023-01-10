اتفاقية بين "نسك" و"الأوقاف" وتطبيق "بطاقة الحج الذكي" في الواجهة

شهد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة "إكسبو الحج" توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مؤسسة نسك الخيرية للحج والعمرة، والتابعة لوزارة الحج والعمرة، مع الهيئة العامة للأوقاف.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في دعم وتعزيز أثر البرامج المقدمة للحجاج والمعتمرين بما يرفع جودة الخدمات، ويساعد في وإثراء تجربتهم الدينية لأداء نسكهم بطمأنينة ويسر .
ووقّع الاتفاقية من جانب الوزارة نائب وزير الحج والعمرة نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومن جانب الهيئة محافظها عماد بن صالح الخراشي، سعيًا لتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 من خلال تيسير وصول الحجاج والمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإيجاد الحلول والخيارات الإلكترونية التي تُسهم في تسهيل إجراءاتهم.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروع تطبيق وبطاقة الحج الذكي الهادف إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وهو عبارة عن بطاقة مجانية ذكية وآمنة بلا تلامس تتضمن جميع المعلومات الشخصية والسكنية والمعلومات الصحية لحاملها مرتبطة بتطبيق الحج، وتشكيل فريق عمل مشترك لوضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ المشروع ومتطلباته، وفق خطة زمنية، ومؤشرات الأداء.
وأكد نائب وزير الحج والعمرة، نائب رئيس جمعية مؤسسة نسك الخيرية الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أهمية الاتفاقية، كونها تحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز تجربة ضيوف الرحمن وتيسير رحلتهم باستخدام الحلول الرقمية وأتمتة الخدمات، وذلك في إطار الاهتمام والدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تقوم بدور محوري لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك امتدادًا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتأسست الهيئة العامة للأوقاف كهيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال المالي والإداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وفق استراتيجية واضحة رسمت طريقها للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية ولتحافظ على تنظيمه وتطويره وتنميته مما يجعل له دورًا في تحقيق الاستدامة للقطاع غير الربحي.