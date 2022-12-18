"لأجلهم" تناقش حقوق ذوي الإعاقة بالملتقى السنوي "وطن طموح"

واصلت جمعية "لأجلهم" لذوي الإعاقة، اليوم الأحد، الجلسات العلمية للملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، لليوم الثاني، تحت شعار "وطن طموح"، برعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
وتلّخصت الجلسات العلمية في تسليط الضوء على حقوق فئة ذوي الإعاقة في المجالات الرياضية والسياحية، وآليات مشاركتهم في الأنشطة والبرامج الاجتماعية، وضمان مُشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وبرزت آخر الجلسات العلمية للملتقى السنوي الرابع في الحديث عن دور الإرشاد الأسري في دعم وتوجيه أسر ذوي الإعاقة؛ لمواجهة التحديات التي تحصل لهم، بالإضافة إلى اقتراح الحلول، وتعزيز أفضل الممارسات الصحية لوطن طموح.
وتحدث عضو مجلس حقوق الإنسان الدكتورة سارة الفيصل، عن دور الهيئة في حماية حق ذوي الإعاقة من الإيذاء النفسي والجسدي، وحرصها على متابعة الجهات الحكومية والخاصة وتنفيذها لحقوق ذوي الإعاقة، ومشاركتهم الفعالة في المجتمع والحفاظ على حقوقهم في التعليم والعمل والأنشطة الترفيهية والرياضية.
وكشفت "الفيصل" عن أهم المبادرات التي دُشنت هذا العام من قبل لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الهيئة والتي تكمُن في إطلاق مبادرة تحويل المحتوى القانوني الخاص بالأنظمة والاتفاقيات إلى لغة الإشارة ولغة البرايل.
وتطرّق الدكتور خليفة محرزي، في جلسته الخاصة أكبر التحديات التي تصيب المعاق في حياته وهو التنمر، وتحدث عن مؤشرات التنمر الخفي ومعالجته لدى الأبناء.
يُذكر أن جمعية "لأجلهم" لذوي الإعاقة تختتم يوم الغد، الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار "وطن طموح"، بحفلٍ ختامي يرعاه أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور عدد من شركاء النجاح من الجهات المشاركة والداعمة.