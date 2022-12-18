"لأجلهم" تناقش حقوق ذوي الإعاقة بالملتقى السنوي "وطن طموح"

وكشفت "الفيصل" عن أهم المبادرات التي دُشنت هذا العام من قبل لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الهيئة والتي تكمُن في إطلاق مبادرة تحويل المحتوى القانوني الخاص بالأنظمة والاتفاقيات إلى لغة الإشارة ولغة البرايل.