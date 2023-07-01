واشنطن تشكر المملكة على تعاملها مع حادث إطلاق النار خارج القنصلية في جدة

يُذكر أن المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرّمة، صرّح بأنه عند الساعة (45: 6) مساء يوم الأربعاء الموافق 1444/12/10، توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأمريكية بمحافظة جدة، وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده، فبادرت الجهات الأمنية المختصّة بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله.