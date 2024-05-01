أمانة الشرقية: إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام احترازيًّا

وتأمل أمانة المنطقة الشرقية من جميع المواطنين والمقيمين، الحذر والحيطة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة؛ حفاظًا على سلامة الجميع، كما تدعو الأمانة جميعَ المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي طارئ من خلال مركز البلاغات 940.