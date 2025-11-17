"الشورى" يطالب جامعة شقراء بإصلاحات واسعة في البنية والمناهج والبنية الرقمية

وشدد الدكتور عبدالله الوقداني على أهمية زيادة الدعم للأبحاث العلمية، وتوفير البرمجيات والتطبيقات المتخصصة في كليتي الهندسة والحاسب الآلي، مشيرًا إلى أن نقص هذه الموارد يضعف جاهزية الخريجين، داعيًا في الوقت ذاته إلى تعزيز البنية التحتية والتحول الرقمي في الجامعة.