"الشورى" يطالب جامعة شقراء بإصلاحات واسعة في البنية والمناهج والبنية الرقمية

طالب مجلس الشورى، خلال جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، جامعة شقراء بإجراء إصلاحات شاملة تشمل تطوير مرافقها، وتعزيز جاهزية برامجها التعليمية، وتحسين البنية التحتية، بما يتوافق مع مستهدفات جودة التعليم ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك بعد مناقشة المجلس للتقرير السنوي لجامعة شقراء للعام الجامعي 2024، عقب استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، الذي قدّمه رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران.
وخلال النقاش، شددت عضو المجلس الدكتورة لبنى العجمي على أهمية تضمين خطط الجامعة الجوانب المتعلقة بمواءمة الخريجين مع سوق العمل، وتحقيق الاعتماد الأكاديمي، وتعزيز التحول الرقمي، بما يسهم في رفع جودة البرامج التعليمية وتطوير البيئة الجامعية.
وأكد العضو عبدالله آل طاوي ضرورة تحديث المرافق التعليمية بشكلٍ مستمر لمواكبة التطورات الحديثة، معتبرًا أن توفير بيئة جامعية متكاملة يعد ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية.
من جانبه، طالب عضو المجلس طارق فقيه بتحديث مناهج علوم المختبرات لتشمل تقنيات حديثة مثل التشخيص الجزيئي والوراثة الطبية والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن ذلك من شأنه تعزيز تنافسية خريجي الجامعة في السوق.
وشدد الدكتور عبدالله الوقداني على أهمية زيادة الدعم للأبحاث العلمية، وتوفير البرمجيات والتطبيقات المتخصصة في كليتي الهندسة والحاسب الآلي، مشيرًا إلى أن نقص هذه الموارد يضعف جاهزية الخريجين، داعيًا في الوقت ذاته إلى تعزيز البنية التحتية والتحول الرقمي في الجامعة.
وأكد الدكتور باسم السيد أهمية مواءمة توجه جامعة شقراء مع نماذج التصنيف الأكاديمي بما يتوافق مع إمكاناتها الواقعية، لضمان تحقيق أهداف قابلة للتنفيذ وفق رؤية واضحة.
فيما أشارت الدكتورة عائشة عريشي إلى وجود تحديات في البنية التحتية وغياب المستشفى الجامعي والمنشآت الترفيهية والرياضية، ما يشكّل عائقًا أمام سعي الجامعة لتحقيق استقلالها الأكاديمي والإداري والمالي.
وأجمع أعضاء مجلس الشورى على أن جامعة شقراء مطالبة بإصلاحات واسعة تشمل المناهج والبنية التحتية والتحول الرقمي، بما يضمن تخريج كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة، وتحقيق تطلعاتها المستقبلية بكفاءة واستدامة.