وزارة الإعلام تدشّن فعاليات ثقافة باكستان ضمن مبادرة "انسجام عالمي 2" في الرياض

دشّنت وزارة الإعلام اليوم فعاليات ثقافة باكستان ضمن مبادرة "انسجام عالمي 2"، التي تنظمها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبمبادرة من برنامج جودة الحياة، بهدف تعزيز التواصل مع المقيمين وإبراز التنوع الثقافي الذي تحتضنه المملكة من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.