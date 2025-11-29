وزارة الإعلام تدشّن فعاليات ثقافة باكستان ضمن مبادرة "انسجام عالمي 2" في الرياض

دشّنت وزارة الإعلام اليوم فعاليات ثقافة باكستان ضمن مبادرة "انسجام عالمي 2"، التي تنظمها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه وبمبادرة من برنامج جودة الحياة، بهدف تعزيز التواصل مع المقيمين وإبراز التنوع الثقافي الذي تحتضنه المملكة من خلال سلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.
وتستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام، تُقدَّم خلالها عروض ثقافية وأنشطة تفاعلية ومواكب احتفالية، إلى جانب أركان تراثية تعكس ملامح الثقافة الباكستانية من الأزياء التقليدية والحرف اليدوية، إضافة إلى تجارب تذوق لأبرز الأطباق التي تمثل ثراء المطبخ الباكستاني وتنوعه.
وشهد اليوم الأول استعراضات للفرق الشعبية والتعريف بالعادات الثقافية الباكستانية، إلى جانب عرض تفاعلي قدمه طلاب إحدى المدارس الباكستانية في المملكة، وسط حضور متنوع من الزوار والمقيمين.
ودعت الوزارة أبناء الجالية الباكستانية والمقيمين من مختلف الجنسيات إلى زيارة موقع الفعاليات والاستمتاع بما تقدمه من برامج ترفيهية وثقافية، مؤكدةً أن المبادرة تسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب وتؤكد مكانة المملكة كملتقى عالمي للتواصل الثقافي ومركز للإبداع الحضاري.
ويُذكر أن مبادرة "انسجام عالمي 2" تستهدف استعراض 14 ثقافة عالمية تمثل الجاليات المقيمة في المملكة، من خلال عروض يومية وأنشطة تفاعلية متنوعة تُبرز أوجه التكامل والانسجام بين الثقافات المختلفة والمجتمع السعودي.