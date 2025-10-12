لماذا يتزايد إقبال الطلبة السعوديين على الجامعات البحرينية؟ الأسباب والدلالات

ويشير هذا الإقبال المتزايد إلى رغبة الطلبة السعوديين في تنويع تجاربهم الأكاديمية والانفتاح على بيئات تعليمية جديدة ضمن الإطار الخليجي. كما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التعليم العالي، خصوصًا في برامج الماجستير والدكتوراه، في ظل التحولات المعرفية المتسارعة التي تشهدها المملكة، وما لذلك من أثر في بناء مستقبل مهني واعد وتعزيز مكانة السعودية في مجالات البحث والابتكار.