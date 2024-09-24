منذ توحيد المملكة 1932م.. تعرَّف على مراحل تطوّر تصميم العملات السعودية

منذ أكثر من 200 عام، والعملة السعودية شامخة وتحمل تصاميم تجسّد التراث والثقافة الوطنية، وتطوّرت بشكلٍ ملحوظٍ منذ توحيد المملكة عام 1932م حتى الآن.
فقبل عهد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، كانت النقود في الأحساء والجزيرة العربية على شكل قروش معدنية، منها القرش الأحمر والريال الفرنسي وعملة الطويلة الذهبية والفضية والنحاسية، وهي عملات متداولة في الأحساء.
واستعرضت "الإخبارية" مراحل تطور العملة السعودية التي بدأت في عهد الملك عبدالعزيز، وتحديداً عام 1346هـ، حينما تمّ سك عملة شبيهة بالريال الهاشمي الذي كان موجوداً في الحجاز وقتها، وكانت باسم الريال السعودي؛ ليتوالى تطور العملات الورقية بعدها حتى العهد الزاهر الحالي.
ومن بين أقوى 20 دولة اقتصادية في العالم، تتصدّر المملكة مراتب متقدمة وبرؤية 2030 الطموحة مازال الازدهار مستمراً للوصول ضمن أقوى 5 اقتصادات في العالم.