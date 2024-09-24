منذ توحيد المملكة 1932م.. تعرَّف على مراحل تطوّر تصميم العملات السعودية

واستعرضت "الإخبارية" مراحل تطور العملة السعودية التي بدأت في عهد الملك عبدالعزيز، وتحديداً عام 1346هـ، حينما تمّ سك عملة شبيهة بالريال الهاشمي الذي كان موجوداً في الحجاز وقتها، وكانت باسم الريال السعودي؛ ليتوالى تطور العملات الورقية بعدها حتى العهد الزاهر الحالي.