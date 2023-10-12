"الموارد البشرية" و"المودة" توقّعان شراكة لدعم "1500" سيدة ضمانية

وقّع الوكيلُ المساعد للسياسات والتشريعات بوكالة الضمان الاجتماعي والتمكين، الدكتور محمد بن إبراهيم الحماد، ومديرُ عام جمعية المودة للتنمية الأسرية محمد بن علي آل رضي، اليوم الخميس؛ اتفاقيةَ شراكة لدعم وتدريب "1500" سيدة ضمانية قادرة للعمل على مستوى المملكة.
جاء ذلك برعاية نائب وزير الموارد البشرية لقطاع التنمية المكلف المهندس سلطان بن جريس الجريس.
وقال "آل رضي": إن الاتفاقية تهدف إلى بناء قدرات السيدات الضمانيات القادرات على العمل من خلال تقديم مسارات للتدريب الحرفي والمهني عبر أكاديمية الحياة؛ لتمكين المرأة التابعة للجمعية اقتصاديًّا ونقلها من الاحتياج إلى الإنتاج.
وأضاف: أن السيدات يحصلن خلال رحلة التمكين على الإرشاد الريادي والمهني لتعزيز مهاراتهن لدعم مشاريعهن، أو توفير فرصة عمل مناسبة لهن.
وتابع "آل رضي" قائلًا: تتضمّن رحلة المستفيدة على إجراء المقابلات الشخصية واختيار التوجه المناسب للسيدات، ثم مرحلة تدريب مكثّفة تتضمّن تدريبًا حرفيًّا، بما يتناسب مع توجه السيدة وقدراتها لإدارة مشروعات متناهية الصغر.
كما يتمّ عمل دراسة جدوى للمشروع من قبل لجنة الإقراض التي تتكوّن من مختصّين ورجال أعمال من ذوي الخبرة لإرشاد السيدات ودعمهن.
وأوضح أن السيدات يحصلن أيضًا على جلسات إرشادية ريادية في محاور عدة؛ كالتسويق والتصوير والتغليف، وتستمرّ الأكاديمية في تقديم الدعم الإرشادي والمتابعة بعد حصول المستفيدات على الدعم لمساعدتهن على الاستمرارية وضمان استدامة مشاريعهن.