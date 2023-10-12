"الموارد البشرية" و"المودة" توقّعان شراكة لدعم "1500" سيدة ضمانية

وقّع الوكيلُ المساعد للسياسات والتشريعات بوكالة الضمان الاجتماعي والتمكين، الدكتور محمد بن إبراهيم الحماد، ومديرُ عام جمعية المودة للتنمية الأسرية محمد بن علي آل رضي، اليوم الخميس؛ اتفاقيةَ شراكة لدعم وتدريب "1500" سيدة ضمانية قادرة للعمل على مستوى المملكة.