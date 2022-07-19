"أمير تبوك" يكرّم المشاركين في أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار

ووجّه الأمير فهد بن سلطان، شكره لكل العاملين والعاملات بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار من مدنيين وعسكريين، رجالاً ونساءً وعلى رأسهم وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني، والزملاء العاملون معه، كذلك الشكر لجميع المتطوعين والمتطوعات، معرباً عن اعتزازه بمشاركة المرأة بمنطقة تبوك في أعمال الحج قائلاً :" لقد سرني هذا العام أن أشاهد بنات بلدي وهن يشاركن بإيجابية كبيرة جداً في كل قطاعات خدمات الحجاج سواء عسكرية أو مدنية أو تطوعية، ويقطعن المسافة يومياً من مدينة تبوك لحالة عمار ذهاباً وإياباً من أجل خدمة الحجاج، وأثبتت المرأة السعودية أنها شاركت وتشارك الآن في كل نشاطات وطنها، وهذا أمر مفرح جداً، ونحمد الله أنها أخذت مكانتها في وطنها، وأصبحت المرأة السعودية تتبوأ أكبر المناصب وستصل لأعلى مما هي فيه الآن، عاداً إياها شريكاً أساسياً في كل المجالات الخدمية والتنموية، سائلاً الله في ختام كلمته أن يحفظ قيادة هذه البلاد وشعبها ويديم علينا أمننا ويحفظ وطننا من كل مكروه.