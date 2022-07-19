"أمير تبوك" يكرّم المشاركين في أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بالمنطقة، باسمه، وباسم كافة منسوبي القطاعات العسكرية والمدنية العاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1443هـ.
وقال أمير تبوك في كلمة له خلال حفل تكريمه أمس بالقصر الحكومي منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والمتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، نهنئكم كما نهنئ أنفسنا جميعاً كسعوديين عموماً، بأن شرّفنا الله بخدمة الحجيج، وفق توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- الذين سخروا كافة الإمكانات لخدمة الحجيج والمعتمرين والزائرين، وحرصهم على تقديم أرقى الخدمات للحجاج والتي جعلت من أولوياتهم العناية بالأماكن المقدّسة والحج، مؤكداً أن المسؤولية الملقاة على عواتق العاملين في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار مستمرة وليست موسمية، عاداً استضافة الحج وخدمة الحجيج والعناية بهم تشريفاً لأبناء المملكة.
ووجّه الأمير فهد بن سلطان، شكره لكل العاملين والعاملات بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار من مدنيين وعسكريين، رجالاً ونساءً وعلى رأسهم وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني، والزملاء العاملون معه، كذلك الشكر لجميع المتطوعين والمتطوعات، معرباً عن اعتزازه بمشاركة المرأة بمنطقة تبوك في أعمال الحج قائلاً :" لقد سرني هذا العام أن أشاهد بنات بلدي وهن يشاركن بإيجابية كبيرة جداً في كل قطاعات خدمات الحجاج سواء عسكرية أو مدنية أو تطوعية، ويقطعن المسافة يومياً من مدينة تبوك لحالة عمار ذهاباً وإياباً من أجل خدمة الحجاج، وأثبتت المرأة السعودية أنها شاركت وتشارك الآن في كل نشاطات وطنها، وهذا أمر مفرح جداً، ونحمد الله أنها أخذت مكانتها في وطنها، وأصبحت المرأة السعودية تتبوأ أكبر المناصب وستصل لأعلى مما هي فيه الآن، عاداً إياها شريكاً أساسياً في كل المجالات الخدمية والتنموية، سائلاً الله في ختام كلمته أن يحفظ قيادة هذه البلاد وشعبها ويديم علينا أمننا ويحفظ وطننا من كل مكروه.
وكان الحفل الذي أُعد بهذه المناسبة قد بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى المشاركون في أعمال الحج كلمة ألقاها بالنيابة عنهم قائد القوة الأمنية بمنفذ حالة عمار العقيد خالد أحمد الغبان رفع من خلالها الشكر باسمه ونيابةً عن المشاركين والمشاركات كافة في أعمال الحج لهذا العام -لله أولاً- ثم لسمو أمير منطقة تبوك، منوّهاً بما سخّرته الدولة -رعاها الله- من إمكانات آلية وبشرية ومشاريع لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وقال: "إنه لشرفٌ عظيم وفضلٌ كريم أن يكون لنا جميعاً، شرف خدمة بلادنا في كل مكان وزمان، والشرف أعظم وأكبر عندما يكون العمل لخدمة حجاج بيت الله تحت إشرافكم ومتابعتكم التي أثمرت أداء الرسالة على الوجه الذي يرضاه الله عنا ثم قيادتنا الرشيدة.
بعدها ألقيت كلمة المتطوعين والمتطوعات في أعمال الحج ألقتها بالنيابة عنهم المتطوعة عائشة ناصر البلوي، قالت فيها: لقد تضمنت رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بأن يشكل العمل التطوعي جزءًا من تكوين المجتمع السعودي، ووصولاً الى مليون متطوع -بإذن الله- وهو ما نعمل عليه ونسعى له، منوهةً في هذا الصدد بما توليه حكومتنا الرشيدة من تمكين للمرأة السعودية للعمل في كافة الجوانب، الذي أصبح واقعاً ملموساً، أثبتت فيه المرأة السعودية أنها في موضع الثقة وموقع المسؤولية.
حضر حفل التكريم وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبدالله الحقباني، ورؤساء المحاكم والقضاة بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديرو الإدارات الحكومية بالمنطقة.