بزراعة أكثر من 53 ألف شتلة.. "تعليم الرياض" يشارك في "الرياض الخضراء"

وتأتي مشاركة تعليم الرياض في المشروع ضمن عملية التعاون الاستراتيجي بين الإدارة ومشروع "الرياض الخضراء"، الذي يُعد من أهم المشاريع البيئية المتميزة، ومن أكبر مشاريع التشجير طموحًا في العالم، وأحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمبادرةٍ من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض في مارس 2019م في إطار تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2023م لرفع تصنيف مدينة الرياض ضمن أفضل مدن العالم.