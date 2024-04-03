"أمير المدينة المنورة" يُدشِّن معمل "شهم" للموهوبين ويشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار الرمضاني

من جهته، قدم الأمين العام لجمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام، الدكتور عبدالمحسن الحربي، شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه لجميع احتياجات الأيتام، ورعايته لمسيرتهم التعليمية، وتشجيعه المستمر للمبادرات التي تسهم في رعايتهم، وتحفيزهم في ظل الدعم الذي تحظى به الجمعية من المانحين، وأفراد المجتمع كافة.