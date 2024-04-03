"أمير المدينة المنورة" يُدشِّن معمل "شهم" للموهوبين ويشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار الرمضاني

دشَّن الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معمل شهم للموهوبين الذي يعد أول معمل رقمي على مستوى المنطقة، بدعم من صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.
جاء ذلك خلال زيارته النادي الاجتماعي لجمعية تكافل الأهلية لرعاية الأيتام.
ويهدف معمل شهم، الذي يتم تشغيله من قِبل جمعية تكافل ضمن مبادرة إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي، إلى تصميم وتنفيذ المنتجات الإبداعية، وإجراء البحوث العلمية، وإعداد النماذج والاختبارات، وإدارة الأفكار، واستضافة البرامج والأنشطة التفاعلية.
إثر ذلك شارك أمير منطقة المدينة المنورة أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار الرمضاني، منوهًا بالرعاية والعناية اللتين توليهما حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للأيتام، والاهتمام بشؤونهم، وتوفير احتياجاتهم التي تسهم في تحسين جودة حياتهم؛ ليكونوا عناصر فاعلة في بناء المجتمع.. مشيدًا بالدور الذي تقدمه جمعية تكافل الأهلية لرعاية الأيتام في خدمة هذه الفئة الغالية.
وفي سياق متصل، كرَّم الأمير سلمان بن سلطان الفائزين في فروع جائزة الشيخ إبراهيم جليدان -رحمه الله- السنوية للتفوق الدراسي لأبناء الجمعية وبناتها في دورتها الخامسة، التي تأتي في إطار العناية بدعم المسيرة التعليمية لأيتام المدينة المنورة، وتحفيز المتفوقين منهم في مختلف المراحل الدراسية.
من جهته، قدم الأمين العام لجمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام، الدكتور عبدالمحسن الحربي، شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه لجميع احتياجات الأيتام، ورعايته لمسيرتهم التعليمية، وتشجيعه المستمر للمبادرات التي تسهم في رعايتهم، وتحفيزهم في ظل الدعم الذي تحظى به الجمعية من المانحين، وأفراد المجتمع كافة.