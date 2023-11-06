ختام المرحلة الثانية لشاعر الراية.. ٦ يتأهلون والمريخي يستخدم: كارت الراية لإنقاذ أحد المتسابقين

ختامها مسك مع آخر 6 فرسان من المرحلة الثانية لبرنامج شاعر الراية؛ حيث شهدت الحلقة الخامسة حضورًا متألقًا من "وفيق أبو سيدو" نائب السفير الفلسطيني لدى المملكة، وتميزًا فريدًا من المتسابقين بتقديمهم قصائد حظيت بإعجاب شديد من اللجنة والجمهور.
تأهل المتسابق من الكويت سهيل الميموني بتصويت الجمهور للمرحلة القادمة، بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت بين المتسابقين الأربعة، وخطف المتسابق زياد المطيري بطاقة التأهل بعد تفرده في قصيدته المقدمة للمرة الثالثة والأخيرة، واستخدم كارت الراية حيث أنقذ الأستاذ خالد المريخي المتسابق "سلطان حجاب" ليتأهل إلى المرحلة القادمة.
شهدت الحلقة الخامسة حماسًا عاليًا من الجمهور، وتشجيعًا واسعًا من لجنة التحكيم، بمشاركة كل من الشاعر: يوسف السالمي، رائد الحنتوشي، زياد المطيري، سلطان حجاب، محمد التوم ومن دولة فلسطين الشقيقة عدنان كريزم؛ حيث نالت كل قصيدة منهم رضا الجمهور والمشاهدين ولجنة التحكيم؛ لينتقل إلى المرحلة الثالثة 15 متسابقًا متأهلون بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وكارت الراية للتنافس على لقب شاعر الراية.