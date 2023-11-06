ختام المرحلة الثانية لشاعر الراية.. ٦ يتأهلون والمريخي يستخدم: كارت الراية لإنقاذ أحد المتسابقين

شهدت الحلقة الخامسة حماسًا عاليًا من الجمهور، وتشجيعًا واسعًا من لجنة التحكيم، بمشاركة كل من الشاعر: يوسف السالمي، رائد الحنتوشي، زياد المطيري، سلطان حجاب، محمد التوم ومن دولة فلسطين الشقيقة عدنان كريزم؛ حيث نالت كل قصيدة منهم رضا الجمهور والمشاهدين ولجنة التحكيم؛ لينتقل إلى المرحلة الثالثة 15 متسابقًا متأهلون بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وكارت الراية للتنافس على لقب شاعر الراية.