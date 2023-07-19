شراكة مستقبلية.. ما أهداف القمة الأولى لمجلس التعاون ودول وسط آسيا؟

في تحوّل استراتيجي لتوسيع نطاق شراكتها مع المناطق الاستراتيجية في العالم، لاسيما تلك التي تملك خصائص مشتركة مثل منطقة آسيا الوسطى، التي تضم دول: أوزبكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، قرغيزستان، وكازاخستان، التي توصف بـ"الستانات الخمس"، تعقد دول مجلس التعاون الخليجي القمة الأولى بينها وبين دول وسط آسيا، اليوم (الأربعاء) في مدينة جدة السعودية، بالتزامن مع عقد اللقاء التشاوري الـ18 لدول المجلس.
وتمهيداً لعقد القمة، عقد وزراء خارجية الجانبين في سبتمبر الماضي في العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وأكد المشاركون في الاجتماع في بيان مشترك "التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم؛ بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم، والتعاون القائم بينها على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات، كما أكدوا أهمية تنسيق المواقف بين الجانبين عبر آليات الحوار الاستراتيجي حول القضايا الإقليمية والدولية".
وتهدف القمة طبقاً لما أعلنته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر "تويتر"، إلى تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع دول آسيا الوسطى؛ انطلاقاً من مبادئ وأهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي لعام 1981م، وإيجاد نوع من الشراكة في مختلف المجالات، وتطوير الآليات لضمان استدامة التشاور والحوار، وتصب أهداف القمة الثلاثة في مصلحة الجانبين لاسيما في ظل ما يتمتعان به من ثروات طبيعية، وموقعين استراتيجيين بالنسبة لخطوط الإمداد وحركة التجارة في العالم، وما يجمعهما من روابط وقيم مشتركة إسلامية وتاريخية.
وتمتلك منطقة آسيا الوسطى أو آسيا الداخلية أهمية جيوسياسية كبيرة، فرغم أنها منطقة جغرافية مغلقة لا تطل على بحار مفتوحة أو محيطات، إلا أنها تقع في قلب قارة آسيا، أو قلب العالم، ويصفها الجغرافي البريطاني وأحد مؤسسي علم الجيوسياسية جون ماكيندر، بأنها "قلب الأرض"، وأن من يسيطر عليها يتحكم في العالم، وتشاطئ منطقة آسيا الوسطى بحر قزوين الغني بموارد النفط والغاز ما يؤهل المنطقة للعب دور مؤثر في أمن الطاقة العالمي، وتمر بها طرق برية وخطوط أنابيب الغاز والنفط من الشرق الأوسط وقزوين في اتجاه الصين.
وتمتد من منطقة آسيا الوسطى الغنية بالغاز والنفط، خطوط أنابيب في اتجاه البحر الأسود وتركيا والبحر المتوسط، كما تمتد خطوط أنابيب منها عبر إيران، وأفغانستان وباكستان، في اتجاه المحيط الهندي، وتعد آسيا الوسطى منطقة تقاطع طرق لحركة البشر، والسلع، والأفكار بين أوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وشرقها وعبرها يمر ويتقاطع عدد من فروع طريق الحرير القديم.