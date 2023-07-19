شراكة مستقبلية.. ما أهداف القمة الأولى لمجلس التعاون ودول وسط آسيا؟

وتمهيداً لعقد القمة، عقد وزراء خارجية الجانبين في سبتمبر الماضي في العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، وأكد المشاركون في الاجتماع في بيان مشترك "التزامهم بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة بين دولهم؛ بناءً على القيم والمصالح المشتركة والروابط التاريخية العميقة بين شعوبهم، والتعاون القائم بينها على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، وفي شتى المجالات، كما أكدوا أهمية تنسيق المواقف بين الجانبين عبر آليات الحوار الاستراتيجي حول القضايا الإقليمية والدولية".