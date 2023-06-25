وفق أعلى المعايير.. "الصحة": مركز تجربة المريض يقيس الرحلة العلاجية للحاج

وأشارت إلى أنّ من نطاقات تجربة المريض التعريف بآلية التعامل مع الشكاوى للعاملين، والعمل على معالجتها، والتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة لحلها، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر العاملين في المجال وأهمية التواصل الفعال استعداداً لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى مبادرات أخرى، مثل تلمّس احتياجات ضيوف الرحمن، والمتمثلة بوضع الأدوات المساعدة على التواصل مع ضيوف الرحمن، وذلك من خلال الترجمة بأكثر من لغة لضمان حصول ضيوف الرحمن على الخدمات الصحية وتيسيرها.