وفق أعلى المعايير.. "الصحة": مركز تجربة المريض يقيس الرحلة العلاجية للحاج

أكملت وزارة الصحة جاهزيتها في مركز تجربة المريض؛ حيث يتمحور دورها في إيجاد تجربة حاج متميزة في المنشآت الصحية من خلال التعاون مع جميع أبطال الصحة الذين يشرَّفون بالعمل في المنشآت الصحية لتقديم رعاية صحية تحقق تطلعات المستفيدين، وتعكس مدى تطور القطاع الصحي في المملكة، وذلك ضمن سعيها لتقديم الخدمة وفق أعلى المعايير وبأعلى درجات الجودة في تقديم الخدمة الصحية والطبية.
وبيّنت الوزارة أنّه يتم قياس تجربة ضيوف الرحمن المستفيدين من خدمات المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة، عبر الرحلة العلاجية للحاج منذ دخوله وحتى نهاية زيارته للمنشأة، بهدف تحديد فرص التحسين والعمل على تحسين التجربة خلال موسم الحج الحالي، وكذلك تحليل ودراسة نطاقات التحسين مع جميع الجهات ذات العلاقة داخل الوزارة لضمان استمرارية التطوير والتحسين المستمر المبني على وجهة نظر المستفيدين في مواسم الحج المستقبلية، كل ذلك يتم بهدف رفع نسبة رضى ضيوف الرحمن المراجعين والمنومين في المنشآت الصحية، التي تحظى باهتمام من قيادات وزارة الصحة.
وأشارت إلى أنّ من نطاقات تجربة المريض التعريف بآلية التعامل مع الشكاوى للعاملين، والعمل على معالجتها، والتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة لحلها، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر العاملين في المجال وأهمية التواصل الفعال استعداداً لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى مبادرات أخرى، مثل تلمّس احتياجات ضيوف الرحمن، والمتمثلة بوضع الأدوات المساعدة على التواصل مع ضيوف الرحمن، وذلك من خلال الترجمة بأكثر من لغة لضمان حصول ضيوف الرحمن على الخدمات الصحية وتيسيرها.