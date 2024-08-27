أمطار محايل عسير.. انقطاع طرق وانهيارات والأهالي يجددون مطالبهم بالسفلتة

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس على مركز خلال التابع لمحافظة محايل عسير في انقطاع العديد من الطرق المؤدية إلى المنازل وحدوث انهيارات في الطريق المؤدي إلى المركز وجرف في الطريق المحوري، دون خسائر في الأرواح.
وأكد عدد من الأهالي أن هناك مطالبات سابقة بسفلتة الطرق المؤدية إلى منازلهم، مشيرين إلى عدم حدوث أي تجاوب حتى الآن.
وطالب المواطنون بسرعة فتح الطرق المؤدية إلى منازلهم؛ وذلك تحسبًا لأي طارئ.
وشكا الأهالي انقطاع شبكة الاتصال والإنترنت، وهو ما يزيد من صعوبة التواصل مع ذويهم والاطمئنان عليهم.
وشرعت آليات بلدية قنا وفرع وزارة النقل بمحايل في إزالة الانهيارات على الطريق الرئيسي، ولا تزال الطرق المؤدية للمنازل مغلقة حتى اللحظة.