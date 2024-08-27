أمطار محايل عسير.. انقطاع طرق وانهيارات والأهالي يجددون مطالبهم بالسفلتة

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس على مركز خلال التابع لمحافظة محايل عسير في انقطاع العديد من الطرق المؤدية إلى المنازل وحدوث انهيارات في الطريق المؤدي إلى المركز وجرف في الطريق المحوري، دون خسائر في الأرواح.