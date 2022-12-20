لماذا افتتاح فرع لمركز الأعمال الاقتصادية بوزارة التعليم؟ هنا الإجابة

وأثمر التعاون المشترك بين وزارة التعليم والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية إنشاء 120 مدرسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، تستوعب ما يزيد على 102 ألف طالب وطالبة؛ لتحقيق أكبر هدف للمملكة في عام 2030، وهو تطوير العلم ومنشآته من أجل إسعاد الطلاب، واطمئنان أولياء أمورهم.