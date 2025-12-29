أمير الشرقية يدشّن مشروع "المدينة العالمية" في الدمام كوجهة استثمارية وسياحية نوعية

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن مشروع “المدينة العالمية” يجسد توجهًا استثماريًا حديثًا يعكس ما تتمتع به المنطقة من مقومات اقتصادية وسياحية واعدة، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشاريع تسهم في تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز جاذبية المدن، وخلق فرص استثمارية ووظيفية جديدة، إلى جانب دورها في رفع مستوى جودة الحياة للسكان والزوار. ولفت سموه إلى ما تحظى به المنطقة الشرقية من موقع استراتيجي وبنية تحتية متقدمة وتنوع في الفرص الاستثمارية، يجعلها بيئة جاذبة للمشاريع الكبرى وقادرة على استقطاب الاستثمارات محليًا وإقليميًا ودوليًا.