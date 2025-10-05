بعد وقف الحرب .. الراشد: لابد من العودة إلى مشروع السعودية بـ"حل الدولتين"

بعد إعلان موافقة إسرائيل وحركة حماس على اتفاق وقف القتال، أكد الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الراشد أن الفرصة الآن سانحة لمعالجة القضية الفلسطينية سياسيًا، مشددًا على ضرورة العودة إلى مشروع السعودية القائم على حل الدولتين، محذرًا في الوقت نفسه من أن «الفراغ سيولد صراعًا جديدًا».