"البازعي" يعلن أول "أوبرا سعودية" في إبريل 2024.. وبدء الدراسة في أكاديمية المسرح سبتمبر المقبل

وعن مبادرة المسرح المدرسي كشف البازعي آخر ما وصلت إليه المبادرة بالتعاون مع وزارة التعليم، وأضاف بأن المشروع بعد إطلاقه منذ سنتين وصل إلى المرحلة الرابعة، ونتوقع أن يكتمل بنهاية العام المقبل، ويهدف إلى تدريب 25 ألف معلم ومعلمة؛ ليكون هناك مشرف أو مشرفة نشاط مسرحي في كل مدرسة.