اللجنة الأمنية بالرياض تضبط 600 ألف قطعة من الأنواط والشعارات العسكرية

وتفصيلاً، قالت إمارة منطقة الرياض، عبر حسابها على "تويتر"، إن اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية في إمارة المنطقة، بالتعاون مع اللجان الميدانية المتخصّصة، ضبطت مستودعاً يحتوي على أكثر من (600) ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة، مشيرة إلى أنه تمّت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.