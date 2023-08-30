المملكة تشارك في المؤتمر العالمي لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد

تشارك المملكة العربية السعودية، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في المؤتمر العالمي لتسخير البيانات من أجل قياس معدلات الفساد، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب منظمات دولية أخرى ذات صلة بمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة في فيينا، خلال الفترة من 16- 15 صفر 1445هـ الموافق 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023م.