"خطباء الحرمين الجدد" يُثَمنون ثقة القيادة ويؤكدون عمق الولاء والانتماء

رفع الخطباء الجدد في الحرمين الشريفين (إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور ياسر الدوسري، وإمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور خالد المهنا، وإمام وخطيب المسجد النبوي الدكتور أحمد الحذيفي)، شكرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على صدور موافقته الكريمة لمشاركتهم في الخطابة بالحرمين الشريفين.
وأكد أصحاب الفضيلة على عمق الولاء وصدق الانتماء للقيادة الرشيدة -أيدها الله- وعلى أن قيادتنا تسعى دائمًا لما فيه خير البلاد والعباد بإذن الله تعالى.
ورفع الخطباء الجدد أكفّ الدعاء لله عز وجل، أن يؤيد حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يشد أزره بولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وأن يعينهم ويسدد رأيهم إنه على ذلك قدير.