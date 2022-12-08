"خطباء الحرمين الجدد" يُثَمنون ثقة القيادة ويؤكدون عمق الولاء والانتماء

ورفع الخطباء الجدد أكفّ الدعاء لله عز وجل، أن يؤيد حكومتنا الرشيدة، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يشد أزره بولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وأن يعينهم ويسدد رأيهم إنه على ذلك قدير.