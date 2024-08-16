محافظ جدة يرعى ختام النسخة العشرين من برنامج "البيك" الصيفي

رعى الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، ختام برنامج "البيك" الصيفي في نسخته الـ20، بمشاركة مجموعة من الجهات والشركات الداعمة، التي تمثل شركاء النجاح لهذا الحدث، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في المعهد الصناعي الثانوي بجدة، والمركز العلمي التابع لإدارة التعليم بمنطقة جدة، إلى جانب المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، وعدد من القطاعات الحكومية.