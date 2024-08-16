محافظ جدة يرعى ختام النسخة العشرين من برنامج "البيك" الصيفي

رعى الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، ختام برنامج "البيك" الصيفي في نسخته الـ20، بمشاركة مجموعة من الجهات والشركات الداعمة، التي تمثل شركاء النجاح لهذا الحدث، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في المعهد الصناعي الثانوي بجدة، والمركز العلمي التابع لإدارة التعليم بمنطقة جدة، إلى جانب المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، وعدد من القطاعات الحكومية.
وتفصيلاً، شارك في البرنامج 255 متدربًا و163 متدربة، وتضمَّن مجموعة من المسارات التدريبية المتنوعة، التي تهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير الكفاءات المحلية. اشتملت هذه المسارات على مجالات متعددة؛ بما يتيح للمتدربين اكتساب مهارات جديدة، وتطوير مهاراتهم الحالية.
يُذكر أن البرنامج مثالٌ لدور "البيك" الاجتماعي، والتعاون المثمر بين القطاعات الحكومية والخاصة؛ لدعم الطلاب والطالبات في السعودية؛ بهدف تنمية المهارات، والاستثمار الأمثل للأوقات، وتعزيز القدرات العملية لديهم في مختلف المجالات التقنية والمهنية.