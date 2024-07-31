في يومه الثاني.. معرض المدينة المنورة للكتاب يستعرض تطورات الأدب ومستقبل الرواية النسائية
تواصل النسخة الثالثة من معرض المدينة المنورة للكتاب فعاليات برنامجها الثقافي المتنوع، حيث يشهد ثاني أيام المعرض اليوم برنامجًا ثقافيًّا حافلًا يَعد جمهور الثقافة والحوار الفكري والمعرفة بفعاليات ثرية ومتنوعة، تشمل ندوتين حواريتين وورشة عمل بمشاركة كوكبة من المتحدثين.
وتُعقد الندوة الأولى بعنوان "مستقبل الدراسات الأدبية والنقدية في ظل تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، وذلك عند الساعة السابعة والنصف مساء، وتناقش فيها الدكتورة رانية العرضاوي، أستاذ النقد والأدب المشارك في قسم اللغة العربية بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، تأثير الذكاء الاصطناعي في الأدب والنقد، والفرص التي يمكن أن تقدمها هذه التقنية لتعزيز الابتكار والإبداع في هذه المجالات، وتدير الندوة الدكتورة فوزية الفهدية الأستاذ المتعاون مع قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان.
وتختتم ندوات ثاني أيام المعرض، بندوة "الرواية النسائية العربية بين ثقافتين" التي تُعقد عند الساعة التاسعة مساء، وتتحدث فيها الدكتورة نورة القحطاني أستاذ الأدب والنقد الحديث في جامعة الملك سعود، عن مكانة الرواية النسائية العربية وتطور حضورها في المشهد الثقافي العربي والعالمي، وكيف تحكم السياقات الثقافية والاجتماعية استقبال هذه الأعمال في الوسط الثقافي العربي والغربي، وتدير الندوة الدكتورة أروى الصالح.
وتتضمن فعاليات المعرض اليوم كذلك، عقد ورشة عمل بعنوان "تحليل رسوم الأطفال"، وتقدمها الدكتورة هدى القحطاني، عند الساعة السابعة والنصف مساء، وتتناول مهارات تحليل رسوم الأطفال، وفهم كيفية تفسير التعبير الفني الذي يُعبّر عن عوالم الأطفال وتجاربهم، وتفعيله من خلال رسم الأحداث المختلفة وتجسيد وقائع القصة.
ويقدم المعرض أيضًا برنامج فعاليات يومية متنوعة وممتعة للطفل عبر 6 أركان مختلفة تشمل، ركن مملكة الحكايات، وركن مكتبة المغامرات، وركن ساحة المرح، وركن الطهي، وركن الأزياء، وركن الفنون والتراث، حيث تقام الفعاليات على رأس كل ساعة بداية من الثانية مساء حتى الثانية عشرة صباحًا، وتشمل أنشطة تفاعلية مبتكرة مصممة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات إلى 12 سنة، كما تقام ضمن البرنامج، فعاليات "مسرح الطفل"، الذي يقدم ثلاث تجارب إثرائية يومية تشمل فعالية "الحكواتي"، و"التمثيل المسرحي"، والأنشطة المتنوعة.
يذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب 2024 يقام على مساحة 20 ألف متر مربع خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويفتح أبوابه للجمهور يوميًا حتى الخامس من أغسطس، من الساعة الثانية مساء حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، بمشاركة 300 دار نشر ما بين سعودية وعربية ودولية موزعة على 200 جناح.