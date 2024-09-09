"الصناعة" تنفذ 1064 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال أغسطس

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 305 زيارات على المصانع في منطقة الرياض، و254 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و248 زيارة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 66 زيارة في منطقة القصيم، و52 زيارة في منطقة جازان، فيما نفذت 29 زيارة في كل من منطقة عسير وتبوك و23 زيارة في منطقة الجوف، و20 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و14 زيارة في منطقة نجران، و12 زيارة على المصانع في منطقة الباحة، فيما نفذت 11 زيارة على مصانع منطقة حائل، وزيارة واحدة في منطقة الحدود الشمالية.