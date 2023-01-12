"الشؤون الإسلامية" ترصد عددًا من التعديات على عدادات الكهرباء الخاصة بالمساجد في جازان

ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لحماية المال العام وملاحقة المعتدين والمتجاوزين على المساجد والجوامع؛ قامت إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها برصد عدد من التعديات على مجموعة من عدادات الكهرباء الخاصة بالمساجد في منطقة جازان، بعد الوقوف على المواقع ومباشرة الحالات والتأكد منها من قِبَل مراقبي ومراقبات الوزارة والرفع بها للجهات المختصة.
وشملت التعديات المرصودة تعديًا على عداد كهرباء أحد المساجد في حي الجوازات بمدينة جيزان بسحب أسلاك الكهرباء لمنزل مجاور، كما اشتملت التعديات أيضًا على مسجدين في محافظة صامطة بسحب أسلاك من العداد وتوصيلها لمحلين تجاريين.
جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تقوم -من خلال مراقبي ومراقبات المساجد- بجولات رقابية مستمرة على الجوامع والمساجد ومرافقها؛ للتأكد من عدم وجود أي تعدٍّ أو استغلال لعدادات الكهرباء والمياه، من خلال إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها.
وأهابت الوزارة بعموم المواطنين، التعاون في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو تعدٍّ على أملاك المساجد بالتواصل عبر مركز تلقي البلاغات (1933)، أو بزيارة فروعها بالمناطق لتقديم البلاغات؛ مؤكدة أهمية دور المواطن في تحقيق رسالة الوزارة في العناية بالمساجد والمحافظة على أملاكها.