"الشؤون الإسلامية" ترصد عددًا من التعديات على عدادات الكهرباء الخاصة بالمساجد في جازان

ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لحماية المال العام وملاحقة المعتدين والمتجاوزين على المساجد والجوامع؛ قامت إدارة حماية مرافق المساجد وخدماتها برصد عدد من التعديات على مجموعة من عدادات الكهرباء الخاصة بالمساجد في منطقة جازان، بعد الوقوف على المواقع ومباشرة الحالات والتأكد منها من قِبَل مراقبي ومراقبات الوزارة والرفع بها للجهات المختصة.