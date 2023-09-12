محافظ العارضة يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية إكرام الميت

استقبل محافظُ العارضة عبدالله بن محمد الريثي، اليوم، في مكتبه بالمحافظة؛ أعضاءَ مجلس إدارة جمعية إكرام الميت بالمحافظة، يتقدّمهم رئيس المجلس عبدالله علي مكرشي.