محافظ العارضة يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية إكرام الميت

استقبل محافظُ العارضة عبدالله بن محمد الريثي، اليوم، في مكتبه بالمحافظة؛ أعضاءَ مجلس إدارة جمعية إكرام الميت بالمحافظة، يتقدّمهم رئيس المجلس عبدالله علي مكرشي.
واستمع "الريثي" لشرح مفصل عن البرامج والخدمات التي تعمل الجمعية على تقديمها خلال الفترة القادمة.
وأعرب عن سعادته بما استمع له من برامج ذات نفع كبير، وقال: "إكرام الميت واجب على الجميع، وقيام الجمعية بهذا الواجب فخر كبير أجره عند الله عظيم".
وأضاف: "نحن دائمًا نتلقّى توجيهات أمير المنطقة ونائبه لدعم الجمعيات غير الربحية بمختلف مسمياتها وأهدافها وبرامجها، ونسأل الله لكم التوفيق".