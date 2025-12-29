نجاح طبي بمستشفى الدوادمي: إنقاذ رضيع من نزيف دماغي حاد

تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الدوادمي العام، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث، من إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر ٨ أشهر، بعد تعرضه لسقوط أدى إلى إصابة شديدة في الرأس.
ووصل الطفل إلى قسم الطوارئ وهو في حالة تدهور شديد في مستوى الوعي. وكشفت الأشعة المقطعية عن وجود نزيف دماغي حاد، فتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وتجهيزها خلال وقت قياسي، ثم نقلها مباشرة إلى غرفة العمليات.
ونجح الفريق الطبي، بقيادة الدكتورة سمية عبد السلام، استشارية جراحة المخ والأعصاب، في السيطرة على النزيف وإيقافه خلال وقت وجيز. وتم نقل الرضيع إلى وحدة العناية المركزة بحالة مستقرة، حيث أظهرت الفحوصات توقف النزيف وعودة الوعي خلال أقل من ١٢ ساعة.
وأكد الفريق الطبي تعافي الطفل بشكل جيد، حيث تم فصله عن أجهزة التنفس الصناعي وبدء مرحلة الشفاء، قبل خروجه من المستشفى بصحة جيدة واستقرار في العلامات الحيوية.
ويجسد هذا النجاح الجاهزية العالية للكوادر الطبية، وسرعة الاستجابة، وتكامل الرعاية الصحية داخل الأقسام التخصصية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.