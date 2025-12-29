نجاح طبي بمستشفى الدوادمي: إنقاذ رضيع من نزيف دماغي حاد

تمكن فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الدوادمي العام، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثالث، من إنقاذ حياة رضيع يبلغ من العمر ٨ أشهر، بعد تعرضه لسقوط أدى إلى إصابة شديدة في الرأس.