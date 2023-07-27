جراحة دقيقة للمثانة تنهي معاناة مريضة بالناسور بالمركز الطبي الدولي

خضعت مريضة تبلغ من العمر 46 سنة، لعملية استئصال للرحم، وحدث لها ناسور، وهو إحدى المضاعفات التي قد تحدث بعد هذه العملية؛ وهي الإصابة بناسور (قناة) بين عضوي المهبل والمثانة، مما أدى إلى معاناة المريضة من تسرب دائم للبول من خلال المهبل، وقد ألجأها ذلك إلى استخدام الفوط الصحية بشكل مستمر لمدة 5 أشهر.