المملكة تستضيف ورشة الخطة الخليجية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في المجال البيطري

استضافت المملكة -ممثلة في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في جدة اليوم- ورشة العمل الدولية لمناقشة الخطة الخليجية الاسترشادية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في المجال البيطري، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز "وقاء" المهندس أيمن بن سعد الغامدي، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي، وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي، والجهات ذات العلاقة.
واستعرض المجتمعون الخطةَ الخليجية لمدة أربعة أعوام 2024- 2027م للتصدي لتفشي المقاومة الجرثومية للمضادات في المجال البيطري وفق نهج الصحة الواحدة، التي اقترحتها المملكة في إطار سعيها لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ومواءمة الجهود، والتأكيد على أهمية تضافرها للتصدي لهذا التفشي، إلى جانب تبادل الخبرات بين دول المجلس، باعتبار مقاومة مضادات الميكروبات إحدى مهددات صحة الإنسان والحيوان وبيئتهما المشتركة عالميًّا.
ويعكس تنظيم المملكة لورشة العمل الدولية، سعيها الحثيث لتعزيز جهودها في التصدي للمقاومة الميكروبية، إلى جانب استعراض أعمال اللجنة الوطنية للميكروبات المقاومة للمضادات، ودور المملكة ضمن الدول الأعضاء في التصدي لظاهرة المقاومة الميكروبية في المجال البيطري، ودور دول المجلس في مكافحة ظاهرة المقاومة الجرثومية للمضادات في المجال البيطري، وبحث إعداد خطة زمنية للتعامل مع هذه الظاهرة، وآلية بناء القدرات في الدول الأعضاء وتبادل الخبرات بين الدول في مكافحة مقاومة الميكروبات.
وتهدف الخطة الخليجية الاسترشادية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات في المجال البيطري للفترة من 2024- 2027م إلى الضمان طويل الأمد والاستمرارية للسيطرة على الأمراض الحيوانية وتعزيز استدامة العلاج الفعال ضد الأمراض المعدية باستخدام مضادات حيوية فعالة وآمنة للحد من الإصابات والوفيات أو فترات العلاج الطويلة من خلال وضع سياسات وآليات وطنية وإجراءات متعددة القطاعات تدعم التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات بشكل فعال ومستدام؛ وذلك وفق نهج الصحة الواحدة.