المملكة تستضيف ورشة الخطة الخليجية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في المجال البيطري

ويعكس تنظيم المملكة لورشة العمل الدولية، سعيها الحثيث لتعزيز جهودها في التصدي للمقاومة الميكروبية، إلى جانب استعراض أعمال اللجنة الوطنية للميكروبات المقاومة للمضادات، ودور المملكة ضمن الدول الأعضاء في التصدي لظاهرة المقاومة الميكروبية في المجال البيطري، ودور دول المجلس في مكافحة ظاهرة المقاومة الجرثومية للمضادات في المجال البيطري، وبحث إعداد خطة زمنية للتعامل مع هذه الظاهرة، وآلية بناء القدرات في الدول الأعضاء وتبادل الخبرات بين الدول في مكافحة مقاومة الميكروبات.