لتعزيز التعاون مع "القطاعين".. السجل العقاري يوقّع 7 مذكرات تفاهم في "سيتي سكيب"

أبرم السجل العقاري 7 مذكرات تعاون واتفاقيات خلال مشاركته في معرض سيتي سكيب العالمي، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز العلاقة والتواصل مع القطاعين العام والخاص وعقد شراكات إستراتيجية مع الجهات الفاعلة في منظومة العقار، وتمكين شركات التقنية العقارية من الوصول إلى بيانات السجل العقاري.