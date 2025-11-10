مستشفى الدكتور سليمان الحبيب لصحة المرأة يُنقذ حياة أم وجنينها بعملية منظار معقّدة ونوعية

وقال د. عكور أن السيدة وتبلغ من العمر "33" عاماً، راجعت طوارئ المستشفى وهي تشتكي من آلام بالبطن، وأظهرت الفحوصات وجود حملين في بداية الشهر الرابع، الأول طبيعي والآخر في الأنبوب الأيسر، ودرس الفريق الطبي الحالة على ضوء هذه المعطيات، وخلص إلى خطة علاجية ترتكز على التدخل عن طريق تقنية المنظار الجراحي واستئصال الأنبوب الأيسر، ولكن تبين أن الحمل ليس في الأنبوب وإنما خلفه وداخل تجويف البطن، وهو حمل كبير نسبياً وذو مشيمة كبيرة ملتصقة بشدة في المستقيم والأمعاء، ويتم التعامل مع مثل هذه الحالات التي تصنف بأنها معقدة وعالية الخطورة عن طريق شق البطن، لأن الحمل في هذه المرحلة يكون كبيراً، ويصاحب عمليات التخلص منه نزيف شديد، واحتمالات تأثيره على الحمل الذي بداخل الرحم كبيرة.