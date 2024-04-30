أمير الباحة يشهد توقيع اتفاقية لتعزيز أهداف وبرامج المشاركة المجتمعية

وقع تجُمع الباحة الصحي والجمعية السعودية الخيرية لمرضى " كبدك" اليوم مذكرة تفاهم وشراكة مجتمعية برعاية أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
يأتي ذلك في إطار تعزيز أهداف وبرامج المشاركة المجتمعية وما لها من أهمية ودور فعّال في خدمة المجتمع، وإيجاد بيئة جاذبة للأعمال الخيرية الملموسة على أرض الواقع والتي تؤدي لزيادة نوعية مستوى العطاء الخيري بما ينعكس على رفع كفاءة وجودة الحياة للمستفيدين من الخدمات الصحية، وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مستقبل زاهر ومجتمع حيوي وتنمية مستدامة.
وذكر الرئيس التنفيذي لتجمع الباحة الصحي الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري أن اتفاقية التعاون تهدف لدعم جوانب نشر الوعي الاجتماعي وطرق الوقاية من أمراض الكبد والمساهمة في تقديم برامج تثقيفية وخدمية وتدريبية للفئات المستفيدة، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية لتحقيق التوازن على أفضل وجه من الشراكة عن طريق تحفيز العمل التطوعي وتشجيع الكيانات الخيرية على المشاركة في تنفيذ المبادرات الخاصة بهذه الفئة من المرضى.
من جانبه أكد نائب رئيس جمعية كبدك الدكتور راشد أبا الخيل أن الاتفاقية تهدف للمشاركة النوعية في المهرجانات والفعاليات والمؤتمرات والأيام الصحية العالمية وحملات التوعية والتثقيف المستمرة في منطقة الباحة، وتسهيل الحصول على الخدمات العلاجية والتشخيصية لمرضى الكبد من المواطنين والمقيمين في المستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية التابعة للتجمع وفقاً للإمكانيات المتاحة.
ووقع الاتفاقية المزمنة لمدة عام قابلة للتمديد والتطوير كل من الرئيس التنفيذي لتجمع الباحة الصحي الدكتور مشبب بن سعيد الأسمري ومدير عام الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد الأستاذ مطلق بن دغيم الخمعلي.