أمير الباحة يشهد توقيع اتفاقية لتعزيز أهداف وبرامج المشاركة المجتمعية

يأتي ذلك في إطار تعزيز أهداف وبرامج المشاركة المجتمعية وما لها من أهمية ودور فعّال في خدمة المجتمع، وإيجاد بيئة جاذبة للأعمال الخيرية الملموسة على أرض الواقع والتي تؤدي لزيادة نوعية مستوى العطاء الخيري بما ينعكس على رفع كفاءة وجودة الحياة للمستفيدين من الخدمات الصحية، وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مستقبل زاهر ومجتمع حيوي وتنمية مستدامة.