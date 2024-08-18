"تعليم ينبع" تستقبل 77 ألف طالب وطالبة أول أيام العام الدراسي
انتظم أكثر من 77 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، على مقاعد الدراسة في 537 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية بمحافظة ينبع.
يأتي ذلك في ظلّ خطة تربوية منظمة وترتيبات متكاملة لبداية الفصل الأول من العام الدراسي 1446هـ.
وتضمّنت انطلاقة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بتعليم ينبع، عددًا من الزيارات لقيادات التعليم، شملت مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها؛ للوقوف على انضباطيّة حضور الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي، ومتابعة فعاليات الأسبوع التمهيدي لاستقبال الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال.
وقال مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي: إن الإدارة التعليمية استكملت منذ وقت مبكر جميع الاستعدادات لتهيئة المجتمع ومنسوبي التعليم والطلبة لتحقيق بداية جادة للعام الدراسي الجديد، وتوفير متطلبات العملية التعليمية، وبثّ روح الإيجابية والحماس في نفوس الطلبة ومنسوبي التعليم؛ للمساهمة في رفع مخرجات التعليم وتحسين نواتج التعلم.
ودعا "العطوي" الأسر وأولياء الأمور إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المدرسة للإسهام في تحقيق الانضباط المدرسي، ومتابعة أبنائهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية بكل همة وطموح وشغف وإبداع.