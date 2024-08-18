"تعليم ينبع" تستقبل 77 ألف طالب وطالبة أول أيام العام الدراسي

وتضمّنت انطلاقة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بتعليم ينبع، عددًا من الزيارات لقيادات التعليم، شملت مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها؛ للوقوف على انضباطيّة حضور الطلاب والطالبات في أول يوم دراسي، ومتابعة فعاليات الأسبوع التمهيدي لاستقبال الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال.