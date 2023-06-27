السديس عن خدمة حجاج بيت الله الحرام: جهود عظيمة تقودها حكومة رشيدة

وبيّن أن خدمة حجاج بيت الله الحرام في الحرمين الشريفين تأتي بجهود عظيمة تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظها الله- لتوفير كل الخدمات والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، لتأدية شعائر الحج بكل يسر وسهولة.