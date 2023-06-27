السديس عن خدمة حجاج بيت الله الحرام: جهود عظيمة تقودها حكومة رشيدة

بمتابعة مباشرة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وصلت حملة ضيوف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحج هذا العام ١٤٤٤هـ للمشاعر المقدسة.
واطمأن على الترتيبات المعدة لضيوف الرئاسة وضمان وصولهم للمشاعر المقدسة بيسر وسهولة؛ مطالبًا المشرفين على حملة الرئاسة ببذل كل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.
وبيّن أن خدمة حجاج بيت الله الحرام في الحرمين الشريفين تأتي بجهود عظيمة تقودها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظها الله- لتوفير كل الخدمات والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن، لتأدية شعائر الحج بكل يسر وسهولة.
وأعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامجًا إثرائيًّا متكاملًا لضيوف الرحمن لتعظيم مناسك الحج.