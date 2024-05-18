عبر "أبشر".. "الأمن العام" يُطلق خدمة الإبلاغ عن الاحتيال على بطاقات "مدى"

وأوضح الأمن العام، أنه بإمكان المتضرّرين من المواطنين والمقيمين، الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى منصة أبشر، واختيار خدماتي، ثم الأمن العام، والضغط على بلاغات الاحتيال المالي، واختيار رفع بلاغٍ جديدٍ، ثم توضيح طريقة الاحتيال، وكتابة وصف البلاغ، وتفاصيل الحساب البنكي الذي تمّ التحويل منه، وأخيراً إكمال البيانات والمرفقات ومراجعة البلاغ.