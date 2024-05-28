" الموانئ" تنشر صورًا لقوارب مكشوفة وأخرى لشحنة لحجاج بيت الله الحرام عام ١٩٤١

نشرت الهيئة العامة للموانئ عبر حسابها في منصة (X) تصميمًا يعود إلى خدمة ميناء جدة الإسلامي لضيوف الرحمن قبل أكثر من ٨ عقود وبيّنت الصورة الأولى في التصميم عن قارب مكشوف وحجاج عند مرسى الميناء عام ١٩٣٩م بينما بيّنت الصورة الثانية عن تحميل شحنة لحجاج بيت الله الحرام في ذلك الوقت في عام ١٩٤١م.