" الموانئ" تنشر صورًا لقوارب مكشوفة وأخرى لشحنة لحجاج بيت الله الحرام عام ١٩٤١

نشرت الهيئة العامة للموانئ عبر حسابها في منصة (X) تصميمًا يعود إلى خدمة ميناء جدة الإسلامي لضيوف الرحمن قبل أكثر من ٨ عقود وبيّنت الصورة الأولى في التصميم عن قارب مكشوف وحجاج عند مرسى الميناء عام ١٩٣٩م بينما بيّنت الصورة الثانية عن تحميل شحنة لحجاج بيت الله الحرام في ذلك الوقت في عام ١٩٤١م.
وأوضحت الهيئة أن مصدر الصورتين يعود إلى المعهد الملكي للدراسات المدارية بأمستردام بينما بيّنت الصورة الأخيرة عن سفينة حجاج التقطت في عام ٢٠٢٣ م والتي تبيّن التطور والانتقال النوعي في خدمة ضيوف الرحمن على مدى تلك العقود الماضية. يُشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي يمتد على مساحة ١٢.٥ كم وبـ ٦٢ رصيفًا ويقدم خدماته لضيوف الرحمن من خلال سفن الحاويات وسفن استقبال ضيوف الرحمن وسفن المواشي والهدي خلال موسم الحج.