"العسيري" يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ93

وقال "العسيري": إن هذه الذكرى الغالية، راسخة في وجدان كل مواطن على امتداد بلادنا، وتتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بالتاريخ المشرق لمملكتنا الحبيبة، التي تأسست على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- واستمرت مسيرتها الشامخة تحت قيادة ملوك المملكة -رحمهم الله- وصولًا إلى هذا العهد الزاهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- الذي يشهد تقدمًا غير مسبوق، وريادة في كل مناحي الحياة تحت مظلة "رؤية المملكة 2030.