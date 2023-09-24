"العسيري" يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ93

رفع رئيس محكمة الاستئناف الشيخ شعبان بن عايض أحمد عسيري، خالص التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللشعب السعودي الوفي في المملكة وخارجها؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والتسعين لليوم الوطني السعودي "نحلم ونحقق".
وقال "العسيري": إن هذه الذكرى الغالية، راسخة في وجدان كل مواطن على امتداد بلادنا، وتتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بالتاريخ المشرق لمملكتنا الحبيبة، التي تأسست على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- واستمرت مسيرتها الشامخة تحت قيادة ملوك المملكة -رحمهم الله- وصولًا إلى هذا العهد الزاهر، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- الذي يشهد تقدمًا غير مسبوق، وريادة في كل مناحي الحياة تحت مظلة "رؤية المملكة 2030.
وأضاف: "الخطوات المتسارعة نحو التقدم والرخاء وفق رؤية سديدة ومحكمة لسمو ولي العهد، بتوجيهات رشيدة من خادم الحرمين الشريفين، حققت في زمن قياسي ازدهار يشهد له العالم أجمع.
وأشاد في الوقت ذاته، بالرؤية الداعمة لتطوير مرفق القضاء والعدل، على الرغم من كل التحديات التي أحاطت بمملكتنا الحبيبة، إلا أن الحكمة والحزم والعزم تسير بمملكتنا نحو غدٍ أفضل بخطى ثابتة لغدٍ مشرق جميل بإذن الله.