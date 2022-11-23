"المرور" يدعو للاستفادة من المهلة التصحيحية وإسقاط المركبة من السجلات

وأردف "المرور": طريقة الوصول للخدمة تتمثل في الدخول على خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة في "أبشر"، ثم استعراض المراكز المعتمدة، ثم التوجه إلى المركز وتسليم المركبة واللوحات، وبعد ذلك إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.