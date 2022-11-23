"المرور" يدعو للاستفادة من المهلة التصحيحية وإسقاط المركبة من السجلات

حث "المرور" على المسارعة بالاستفادة من المهلة التصحيحية وإسقاط المركبة من السجلات.
وقال "المرور": تُمَكن خدمات المرور الأفرادَ من إسقاط المركبة إلكترونيًّا عبر منصة "أبشر" دون التزامات مالية؛ وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في 1 مارس 2023.
وأضاف: مزايا الخدمة تشمل: (تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية، إسقاط المركبة من سجلاتك فورًا، لا توجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة).
وأردف "المرور": طريقة الوصول للخدمة تتمثل في الدخول على خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة في "أبشر"، ثم استعراض المراكز المعتمدة، ثم التوجه إلى المركز وتسليم المركبة واللوحات، وبعد ذلك إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.