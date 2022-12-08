من لشبونة.. الأمين العام لـ"كايسيد": القوة الجامعة للحوار مطلوبة أكثر من أي وقت مضى

وكشف تقرير رسمي، صادر عن مركز الحوار العالمي "كايسيد" على هامش الاحتفالات، عن تدريب أكثر من 7.000 ممارس حوار طوال هذا العقد، وإنشاء 5 منصات للحوار في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن تدريب أكثر من 400 زميل وزميلة من 85 بلدًا، وإنشاء 6 شبكات دينية ودعمها، إبرام 13 اتفاق تعاون مع المنظمات الدولية.