فريق فندق هيلتون مكة يحصد جوائز متألقة في "هوريكا السعودية" ويعيد تعريف مجال المأكولات والمشروبات بمنطقة الحرم

حقق فريق الطهاة الموهوبين في فندق هيلتون مكة إنجازًا رائعًا في مسابقات الطهي المرموقة خلال هوريكا السعودية 2024، الذي أقيم من 5 إلى 7 فبراير في جدة.
وحصل الفريق على مجموعة مذهلة من الجوائز؛ منها الذهبية، والفضية، والبرونزية، بالإضافة إلى شهادات تكريمية، ليؤكدوا مكانتهم القيادية في مجال فنون الطهي بمنطقة الحرم المكي الشريف.
ولا يمثل هذا الفوز الباهر انتصارات فردية فحسب، بل يعكس أيضًا التعاون الجماعي داخل عائلة فندق هيلتون مكة.
وينتمي الفائزون إلى "كونراد مكة" و"فندق ومركز مؤتمرات هيلتون مكة" و"أجنحة هيلتون مكة" على حد سواء، ما يؤكّد قوة المهارات الحاضرة في الفنادق الثلاثة التابعة للمجموعة.
وقد حصل عمر فاروق من فندق "أجنحة هيلتون مكة" على شهادة تكريمية، بينما حقق محمد النقلاوي جائزة "أعلى مستويات النظافة" وجائزة برونزية أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، حصل سوني سوساندي على شهادة تكريمية لمهاراته.
وأثار طهاة فندق "كونراد مكة" إعجاب لجنة التحكيم، حيث حصل محمد عبدالقادر على جائزة فضية، بينما نال نديم سليم "شهادة تكريم لتحقيق أعلى مستويات النظافة"، وحصل محمد مشكور وجيفري سليمان على شهادات تكريم، تدلّ على مواهبهما في مختلف مجالات الطهي.
تجدر الإشارة إلى أن أحمد أيوب عمل كمساعد قيم للجنة هوريكا، مساهمًا في نجاح الحدث بدوره.
وحقق فريق "فندق ومركز مؤتمرات هيلتون مكة" نتائج لافتة أيضًا، حيث حصل محمد حسني على جائزتين ذهبيتين وجائزة فضية، وأضاف سعد محمد إلى انتصارات الفريق باحتفاظه بثلاث جوائز برونزية، بينما حصل البنيربان رهديانة أودس عبدالقدوس على جائزة فضية وبرونزية، وحصل كل من سيد رباني ويوسف ألفان على شهادات تكريم، ما عزز من تمثيل خبرة الفريق ككلّ.
وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال بسام عمار، مدير عام فندق ومركز مؤتمرات هيلتون مكة: "نحن فخورون للغاية بأداء خبراء المأكولات والمشروبات وطهاتنا المتميز في مسابقات هوريكا السعودية 2024.
وأضاف: "تمثل هذه الجوائز شهادة على تفانيهم وإبداعهم وشغفهم في صياغة تجارب طهي استثنائية خلاقه. إن التزامهم بالتميز يتجاوز مرحلة المنافسة، مما يؤثر على كل ضيف يدخل إلى أبواب الفندق".
وقال سركان يلجنكايا، مدير عام فندق "كونراد مكة": "يلتزم فندق هيلتون مكة بتقديم تجارب طعام استثنائية تلبي الاحتياجات المتنوعة للمسافرين والحجاج في منطقة الحرم، إن نجاح فريقنا في معرض هوريكا السعودية 2024 هو مؤشر على تفانيهم في التميز في الطهي وجهودهم المستمرة للارتقاء بالمشهد الغذائي العام في المنطقة".