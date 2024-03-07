فريق فندق هيلتون مكة يحصد جوائز متألقة في "هوريكا السعودية" ويعيد تعريف مجال المأكولات والمشروبات بمنطقة الحرم

وحقق فريق "فندق ومركز مؤتمرات هيلتون مكة" نتائج لافتة أيضًا، حيث حصل محمد حسني على جائزتين ذهبيتين وجائزة فضية، وأضاف سعد محمد إلى انتصارات الفريق باحتفاظه بثلاث جوائز برونزية، بينما حصل البنيربان رهديانة أودس عبدالقدوس على جائزة فضية وبرونزية، وحصل كل من سيد رباني ويوسف ألفان على شهادات تكريم، ما عزز من تمثيل خبرة الفريق ككلّ.