الملك فيصل والمخطوط العربي.. رعاية ملكية وذاكرة متجددة

القيمة المضافة لهذه البعثة لم تكن محصورةً في الأرقام، على أهميتها، بل في كونها أسّست لعلاقة متينة بين معهد المخطوطات العربية والمملكة العربية السعودية. فالمملكة منذ ذلك الحين صارت تُعَدُّ شريكًا رئيسًا في حركة صون التراث العربي، وهو ما تجلّى لاحقًا في مبادرات مؤسساتها الثقافية، وعلى رأسها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الذي تأسس عام 1403هـ / 1983م، إذ جعل المركز من العناية بالمخطوطات أحد أهدافه الكبرى، فجمع عشرات الآلاف من العناوين، ويحتفظ بنحو 30 ألف مخطوط أصلي، إلى جانب إنجازات في الترميم والمعالجة والتعقيم شملت أكثر من 330 ألف كتاب ومخطوط ووثيقة.