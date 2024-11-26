مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجرى عملية "تحويل مسار تصحيحية معقدة" تنهي معاناة ستيني تجاوز وزنه "250" كجم

وأضاف الدكتور عبدالوهاب أن المريض أجريت له عملية منظار دقيقة ناجحة، تم فيها إعادة تكميم المعدة بشكل مثالي ثم عمل تحويل مسار تصحيحي بنفس الوقت، بعد فك إلتواء المعدة وإلتصاقات العملية السابقة، وإستغرقت العملية نحو الساعة والنصف، وجرت من خلال فتحات منظار صغيرة تجميلية، انتهت بالنجاح التام ولله الحمد، ونُقل المريض إلى العناية المركزة لمدة "٢٤" ساعة كإجراء روتيني لمثل هذه الحالات المعقدة، ومن ثم تم نقله إلى غرفة التنويم، حيث أمضى "٢٤" ساعة أخرى ، قبل أن يغادر إلى منزله بصحة جيدة، ووضع له برنامج متكامل للمتابعة بعد العملية، للإطمئنان على وضعه الصحي والوصول للنتائج المرجوة بإذن الله، وتوقع د. عبدالوهاب أن يفقد المريض أكثر من "نصف" وزنه الحالي خلال السنة الأولى، مع ضرورة الإلتزام بالتعليمات الطبية وببرامج التغذية والرياضة المقدمة له بعد العملية، مشددًا على أن الحالات الصحية المشابهة تحتاج لزيارة مراكز السمنة المتخصصة، التي تحظى بالخبرة والإمكانيات والتجهيزات اللازمة للتعامل مع تعقيداتها