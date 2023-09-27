مشهد مهيب لصاعقة تضرب "برج الساعة" بمكة.. شكلت لوحات خيالية ورسمت أغصاناً في السماء

ومن نصائح الخبراء: تفادي الأماكن المرتفعة في الخارج مثل قمم الهضاب والجبال، فضلاً عن تجنّب الاختباء تحت شجرة معزولة، كما يوصون أيضاً بعدم التمدد على الأرض، إضافة إلى تفادي الاختباء على مقربة من صخرة أو بحيرة أو أي مكان يوجد به تراكم للمياه.